KAAN AYHAN İÇİN 1 MİLYON EURO FARK

SASSUOLO'NUN BONSERVİS BEKLENTİSİ

KAAN AYHAN'IN PERFORMANSI

Domagoj Vida'nın ayrılmasının ardından Romain Saiss'i transfer eden Beşiktaş, yerli stoper için de yelpazeyi geniş tuttu. Beşiktaş'ın, Kaan Ayhan ile ilgili Sassuolo'ya yaptığı teklif gün yüzüne çıktı.İyi bir yerli savunmacı arayan Beşiktaş, Kaan Ayhan'a teklif yaptı. Futbolcunun kulübü Sassuolo'ya iki taksit halinde toplam 3 milyon Euro önerildi.İtalyan ekibi Sassuolo, Türkiye'den Trabzonspor ve Galatasaray ile de anılan Kaan Ayhan için en az 4 milyon Euro bonservis hedefliyor.Geride bıraktığımız sezon Kaan Ayhan, Sassuolo formasıyla 24 maçta 1389 dakika süre aldı. Futbolcu, 1 gol üretti. Kaan Ayhan'ın Beşiktaş ile ilgili detaylı bilgileri ise Fortuna Düsseldorf'ta birlikte oynadıkları Kenan Karaman'dan aldığı öğrenildi.