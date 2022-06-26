Kaan Ayhan transferinde 'fark' var!

Beşiktaş'ın stoper transferindeki hedeflerinden Kaan Ayhan ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Beşiktaş'ın Sassuolo'ya teklifi ortaya çıktı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Kaan Ayhan transferinde 'fark' var!
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26 Haziran 2022 11:31
Domagoj Vida'nın ayrılmasının ardından Romain Saiss'i transfer eden Beşiktaş, yerli stoper için de yelpazeyi geniş tuttu. Beşiktaş'ın, Kaan Ayhan ile ilgili Sassuolo'ya yaptığı teklif gün yüzüne çıktı.

KAAN AYHAN İÇİN 1 MİLYON EURO FARK

İyi bir yerli savunmacı arayan Beşiktaş, Kaan Ayhan'a teklif yaptı. Futbolcunun kulübü Sassuolo'ya iki taksit halinde toplam 3 milyon Euro önerildi.

SASSUOLO'NUN BONSERVİS BEKLENTİSİ

İtalyan ekibi Sassuolo, Türkiye'den Trabzonspor ve Galatasaray ile de anılan Kaan Ayhan için en az 4 milyon Euro bonservis hedefliyor.

KAAN AYHAN'IN PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Kaan Ayhan, Sassuolo formasıyla 24 maçta 1389 dakika süre aldı. Futbolcu, 1 gol üretti. Kaan Ayhan'ın Beşiktaş ile ilgili detaylı bilgileri ise Fortuna Düsseldorf'ta birlikte oynadıkları Kenan Karaman'dan aldığı öğrenildi.



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