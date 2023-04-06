Kaan Ayhan, siftah yaptı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez Başakşehir maçında gol sevinci yaşadı.
Maçın 20. dakikasında sağdan kullanılan kornerde altıpasa gelen topu kafayla ağlara gönderen milli futbolcu, Galatasaray kariyerindeki 3. resmi maçında ilk golünü kaydetti.
Maçın 20. dakikasında sağdan kullanılan kornerde altıpasa gelen topu kafayla ağlara gönderen milli futbolcu, Galatasaray kariyerindeki 3. resmi maçında ilk golünü kaydetti.
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