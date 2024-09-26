Kaan Ayhan, performansıyla göz doldurdu!

UEFA Avrupa Ligi ilk maçıında PAOK'u ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 3-1'lik skorla ayrıldı. Sarı Kırmızılılarda hem savunmada hem hücümda gösterdiği performansla dikkat çeken isim Kaan Ayhan oldu.
Sağ bekte Jelert'in yerine 11'de başlayan Kaan Ayhan sergilediği futbol ile büyük alkış alırken hem savunmada hem de hücumda göz doldurdu. Yunus Akgün'ün attığı golde Osimhen'e muhteşem orta yapan tecrübeli futbolcu % 85 pas isabetiyle oynadı. Kaan Ayhan 83. dakikada yerini yeni transfer Jelert'e bıraktı.
Sağ bekte Jelert'in yerine 11'de başlayan Kaan Ayhan sergilediği futbol ile büyük alkış alırken hem savunmada hem de hücumda göz doldurdu. Yunus Akgün'ün attığı golde Osimhen'e muhteşem orta yapan tecrübeli futbolcu % 85 pas isabetiyle oynadı. Kaan Ayhan 83. dakikada yerini yeni transfer Jelert'e bıraktı.