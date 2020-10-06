Kaan Ayhan: "Milli takımda atmosfer güzel"

Kaan Ayhan, A Milli Takımımızın Almanya ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısında konuştu.

Haber; Sporx.com
Kaan Ayhan: 'Milli takımda atmosfer güzel'
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06 Ekim 2020 20:40
Milli futbolcu Kaan Ayhan, Almanya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Kaan Ayhan açıklamasında; "Alman takımı çok yüksek kaliteye sahip. Yarın bir dostluk maçı. Yeni şeyler denenecek. Alman kadrosunu daha tam olarak bilmiyoruz. Bizim için sürpriz olacak. İlk Almanya'nın milli takımındaki 20-30 ismi yüksek kaliteye sahip." dedi.

Stoper oyuncusu açıklamalarının devamında; "Milli takımda hava her zamanki gibi kardeşlerimle ağabeylerimle çok güzel bir atmosfer yaşıyoruz. Son maçlarda istediğimiz skorlara ulaşamadık ama bu geçmişte kaldı. O maçlardan öğrendiklerimizi analiz yaptık. Hatalarımızı öğrendik. Daha iyi bir performansla Rusya ve Sırbistan maçları için moral kazanırız. O maçlarda da başarılı olmamız yardımı olur inşallah." dedi.



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