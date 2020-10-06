Kaan Ayhan: 'Milli takımda atmosfer güzel'

Milli futbolcu Kaan Ayhan, Almanya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Kaan Ayhan açıklamasında; "Alman takımı çok yüksek kaliteye sahip. Yarın bir dostluk maçı. Yeni şeyler denenecek. Alman kadrosunu daha tam olarak bilmiyoruz. Bizim için sürpriz olacak. İlk Almanya'nın milli takımındaki 20-30 ismi yüksek kaliteye sahip." dedi.



Stoper oyuncusu açıklamalarının devamında; "Milli takımda hava her zamanki gibi kardeşlerimle ağabeylerimle çok güzel bir atmosfer yaşıyoruz. Son maçlarda istediğimiz skorlara ulaşamadık ama bu geçmişte kaldı. O maçlardan öğrendiklerimizi analiz yaptık. Hatalarımızı öğrendik. Daha iyi bir performansla Rusya ve Sırbistan maçları için moral kazanırız. O maçlarda da başarılı olmamız yardımı olur inşallah." dedi.



