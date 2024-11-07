Kaan Ayhan: "Kesinlikle daha iyi oynadık"

Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan, Tottenham galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kaan Ayhan: 'Kesinlikle daha iyi oynadık'
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07 Kasım 2024 23:04
Galatasaray'da Kaayn Ayhan, Tottenham galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Kaan Ayhan'ın sözleri şu şekilde:

"Kesinlikle İngiliz takımından daha iyi oynadık. Ancak analiz tarafına geldiğimizde son 15 dakika gereksiz bir zorlaştı maç. Tottenham kendisini nasıl Avrupa Ligi'nin favorilerinden görüyorsa biz de öyle görüyoruz. O yüzden kazanmak iyi oldu."

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