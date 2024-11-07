Kaan Ayhan: 'Kesinlikle daha iyi oynadık'

Galatasaray'da Kaayn Ayhan, Tottenham galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Kaan Ayhan'ın sözleri şu şekilde:
"Kesinlikle İngiliz takımından daha iyi oynadık. Ancak analiz tarafına geldiğimizde son 15 dakika gereksiz bir zorlaştı maç. Tottenham kendisini nasıl Avrupa Ligi'nin favorilerinden görüyorsa biz de öyle görüyoruz. O yüzden kazanmak iyi oldu."
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Kaan Ayhan'ın sözleri şu şekilde:
"Kesinlikle İngiliz takımından daha iyi oynadık. Ancak analiz tarafına geldiğimizde son 15 dakika gereksiz bir zorlaştı maç. Tottenham kendisini nasıl Avrupa Ligi'nin favorilerinden görüyorsa biz de öyle görüyoruz. O yüzden kazanmak iyi oldu."