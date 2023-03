Kaan Ayhan'ın Galatasaray'ı seçme sebebini açıkladı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kaan Ayhan, Trabzonspor maçında sadece 1 dakika sahada kaldı. Sarı-kırmızılı taraftarların performansını merakla beklediği deneyimli futbolcunun bu akşam Kasımpaşa karşısında daha çok süre alması beklentisi hakim.



Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu Sassuolo kulübünden 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. 28 yaşındaki savunma oyuncusunu İtalyan ekibinin formasını giydiği üç yıl boyunca yakından takip eden Sassuolo News'in yayın yönetmeni Antonio Parrotto, Kaan Ayhan ile ilgili soruları yanıtladı.



Kaan Ayhan 3 yıl boyunca Sassuolo'da düzenli ilk 11 oyuncusu olamadı. Bunun sebebi neydi?



'Belirli bir nedeni yok. Kaan Ayhan, inişler ve çıkışlar arasında, çağrıldığı zaman katkı veren bir oyuncuydu. Muhtemelen rolündeki rekabet ona hiç yardımcı olmadığı için fazla süreklilik bulamadı. İlk tercih edilen oyuncu olarak görülmedi ama her zaman rotasyonun önemli bir parçası oldu, hatta üç yılda 50'den fazla maça çıktı'



Kaan Ayhan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu. Sassuolo Türk takımının bu opsiyonu kullanmasını umuyor mu yoksa oyuncuyu geri getirmeyi mi düşünüyor?



'Ocak ayında yapılan seçim, yani bonservisli transfer göz önüne alındığında, Sassuolo'nun bu transferin kalıcı olmasını umduğunu düşünüyorum. Tabii ki, daha önce de belirtildiği gibi hem Roberto De Zerbi hem de Alessio Dionisi için önemli bir oyuncu olduğunu da vurgulamak gerekir'



Uzun yıllar Türkiye'den birçok kulüp Kaan Ayhan'ı istedi ancak Sassuolo bu teklifleri reddetti. Geçmişte neden reddettiler ve şimdi neden Galatasaray'ın teklifini kabul ettiler?



'Çünkü kulüp bu yıl farklı tercihler yaptı. Sassuolo, Gremio'dan alınan genç stoper Ruan Tressoldi'ye daha fazla şans vermeye karar verdi. Kaan Ayhan 'birinci yedekti', Ruan onun arkasındaydı. Türk savunmacının ayrılmasıyla birlikte, önemli niteliklere sahip Brezilyalı savunmacıyı denemek için daha fazla alan olacak'



Bazı Alman kulüplerinin onu istediğine dair Alman basını kaynaklı haberler vardı. Kaan Ayhan diğer ihtimallere rağmen neden Galatasaray'ın teklifini kabul etti?



'Bilmiyorum, bunu ona sormak lazım. Bence kendi ülkesinde yıldız bir oyuncu olarak yeni bir deneyim yaşamak istedi. Kaan zaten Almanya'da oynamıştı, muhtemelen Türkiye'de önemli bir maceranın eksikliğini hissediyordu'



Oyuncunun şu anki durumu nedir? Fiziksel ve psikolojik durumu şu anda nasıl?



'Sassuolo antrenörleri tarafından her zaman el üstünde tutuldu. Dionisi onu çoğunlukla sezonun ilk bölümünde kullandı, bazen tepkiler olumlu değildi, 2023'te ise hiç oynamadı. Oyuncunun artık oynamak istediğine inanıyorum çünkü son haftalarda Dionisi tarafından hiç kullanılmadı ve Sassuolo koçunun başka seçenekleri değerlendirdiği kış hazırlık maçlarından belliydi. Ayhan'ın en iyi halini bulması için sadece çok kısa bir süreye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, bu transfer ona iyi gelebilir'



Galatasaray'ın ligin zirvesinde olduğunu biliyorsunuz. Kaan Ayhan'ın bu takıma katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?



'Galatasaray çok önemli bir kulüp. Kaan Ayhan o seviyedeki bir kulüpte kendine önemli bir yer açabilecek niteliklere sahip. İyi ayakları olan bir defans oyuncusu, serbest vuruş kullanabiliyor, hava toplarında etkili. Galatasaray'da başarılı olabilecek niteliklere sahip'



Şimdi yeni takımında nasıl başarılı olabilir? Bunun için Galatasaray ve Kaan Ayhan ne yapmalı?



'Bence ona biraz zaman tanınmalı çünkü son yıllarda İtalya'da, ondan önce de Almanya'daydı, ancak Kaan'ın bir avantajı var; Türk olduğu için ülkesinin futbol kültürünü biliyor, her zaman milli takımın bir oyuncusu oldu, Galatasaray kadrosundaki birçok oyuncuyu zaten tanıyor. Sadece sabırlı olunmalı ve eminim ki Kaan Ayhan Galatasaray'ı, Galatasaray da Kaan Ayhan'ı anlayacaktır.'





