Kaan Ayhan için istenen bonservis

Trabzonspor'da transfer gündemi yoğun geçiyor. Transfer gündeminde yerli oyunculara yönelen Bordo-mavili yönetim, 27 yaşındaki stoper ve Milli oyuncu Kaan Ayhan'ı ikna etti fakat kiralık teklifini kabul etmeyen İtalyan ekibinin bonservis talebine takıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kaan Ayhan için istenen bonservis
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29 Aralık 2021 10:25
Trabzonspor'da Edgar IE'nin sezonun kapatmasının ardından stoper bölgesindeki acil ihtiyacı kapatmak için ilk teklif yaptığı isimlerden birisi de Milli futbolcu Kaan Ayhan oldu.

AVCI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Edgar'ın sakatlanmasının ardından defansın göbeğine yerli bir takviye planlayan Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, milli oyuncuyla telefonda görüşerek fikrini sordu ve olumlu yanıt aldı. Bunun üzerine Sassuolo ile temaslara başlayan bordo-mavili yönetim, kiralık teklifinde bulundu.

5 MİLYON EURO İSTEDİLER

İtalyan kulübü Kaan'ı kiralık göndermek istemediğini, sadece satışına onay verebileceklerini iletti. Trabzonspor'un istekli tavrını görünce fiyatı da artıran Sassuolo, bonservis için 5 milyon Euro talep etti.

Rakamı yüksek bulan Trabzonspor, Basel forması giyen Eray Cömert'i gündemine aldı.

Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın Sassuolo'da çok fazla süre bulamaması sebebiyle mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği ifade edilmişti. Kaan Ayhan bu sezon Serie A'da 10 maça çıktı. Kaan'ın sözleşmesi 2024 tarihinde sona eriyor.




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