Kaan Ayhan: "Hollanda maçı için sabırsızlanıyoruz"

İtalya'da Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan ve Mert Müldür, Milli Takım kampına katılmak için İstanbul'a geldi.

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Kaan Ayhan: 'Hollanda maçı için sabırsızlanıyoruz'
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21 Mart 2021 16:45
A Milli Takım kadrosunda yer alan Kaan Ayhan ve Mert Müldür, İstanbul'a geldi. İki milli futbolcu, havalimanında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Kaan Ayhan, Hollanda maçıyla ilgili olarak "Hollanda maçını dört gözle bekliyorduk. Son iki haftada sabırsızlandık. Nihayet gelebildik. Hazırlıklara başlayacağız ve maçı inşallah kazanırız." ifadelerini kullandı.

Mert Müldür ise "İnşallah başarılı bir kamp geçiririz ve bütün maçları kazanırız. Hedefimiz bütün maçları kazanmak." diye konuştu.



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