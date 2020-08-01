Kaan Ayhan: 'Haberler doğru, anlaştım!'

Son 4 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giyen milli stoper Kaan Ayhan, Sassuolo'ya transfer olduğunu doğruladı.



Kaan Ayhan, whatsapp'tan yaptığı açıklamada, "Sassuolo haberleri doğru. Serbest kalma maddemi kullanarak bu transferi gerçekleştiriyoruz. İtalya'daki yeni kulübüme hazırım. Önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar gelecek. Sadece şunu söylemek istiyorum; Fortuna'ya harika 4 yıl için teşekkür ediyorum." dedi.



Sassuolo, Kaan Ayhan için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



SASSUOLO TÜRK SEVİYOR



Önce Merih Demiral'ı alan ve oyuncuyu Juventus'a gönderen Sassuolo'nun kadrosunda bir diğer milli oyuncu Mert Müldür de yer alıyor.



BAŞKAN "PAZARTESİ" DEDİ



Fortuna Düsseldorf Başkanı Röttgermann, haberlerin üzerine, "Kaan Ayhan için şu anda bir anlaşma yok. Çıkış maddesinin devreye girip girmeyeceği Pazartesi gününe kadar belli olmayacak." açıklamasını yaptı.



