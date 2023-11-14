Kaan Ayhan: 'Galler'e kazanmaya gideceğiz'

A Milli Takım'da Kaan Ayhan, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kaan Ayhan,dedi.Milli oyuncu sözlerine,şeklinde devam etti.Almanya ile oynanacak maç için konuşan 29 yaşındaki futbolcu,yorumunda bulundu.Oynadığı mevki için konuşan deneyimli isim," dedi.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilgili görüşlerini aktaran Kaan Ayhansözlerini sarf etti.