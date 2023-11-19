Kaan Ayhan: "Evimizde gibi hissettik"

A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Almanya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

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Kaan Ayhan: 'Evimizde gibi hissettik'
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19 Kasım 2023 01:26
A Milli Takım'ın file bekçilerinden Kaan Ayhan, Almanya deplasmanında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Kaan Ayhan yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir akşam geçirdik. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı tebrik ediyorum. Bu atmosferi yaratan taraftarlarımız... Kendimizi evimizde hissettirdiler. Çok mutluyuz. Galibiyeti aldık, 90 dakika boyunca mücadele gösterdik. Maça iyi başlamadık, ikinci yarıya da iyi başlamadık, zor duruma soktuk kendimizi ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Hem kendi adıma hem de takım arkadaşlarım adına çok mutluyum." dedi.

Ayrıca, "Kolay bir dönem geçirmedim. Zor bir dönemdi ama toparladığımı düşünüyorum. Hak ederek milli takıma döndüğümü düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma daha çok yardım ederek geri dönüş yapmak istedim. Bu gece o konuda çok yardımcı oldum." ifadelerini kullandı.

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