Kaan Ayhan'dan mutlusu yok

Geleceğiyle ilgili durum merak edilen Kaan Ayhan'da beklenen gelişme yaşandı. Galatasaray oyuncunun opsiyonunu kullandı. Milli oyuncu takımda kaldığı için mutlu. İşte detaylar...

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kaan Ayhan'dan mutlusu yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2023 09:16
Geleceğiyle ilgili durum merak edilen Kaan Ayhan'da beklenen oldu ve tecrübeli futbolcu ile yola devam edildi.

2.8 milyon Euro olan satın alma opsiyonu kullanılan ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Kaan Ayhan, takımda kaldığı için çok mutlu.

Milli stoper, takımının son gerçekleştirdiği antrenmanda neşeli görüntüsüyle dikkati çekti.

Öte yandan İtalyan basınından da transferle ilgili bir yorum geldi.

Sassuolo'ya yakınlığıyla bilinen gazeteler, "İki taraf için de iyi bir anlaşma" yorumunu yaptı. Ayhan, geçen sezon 6 maçta oynamış ve 1 gol atmıştı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery