Kaan Ayhan'dan mutlusu yok

Geleceğiyle ilgili durum merak edilen Kaan Ayhan'da beklenen oldu ve tecrübeli futbolcu ile yola devam edildi.2.8 milyon Euro olan satın alma opsiyonu kullanılan ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Kaan Ayhan, takımda kaldığı için çok mutlu.Milli stoper, takımının son gerçekleştirdiği antrenmanda neşeli görüntüsüyle dikkati çekti.Öte yandan İtalyan basınından da transferle ilgili bir yorum geldi.Sassuolo'ya yakınlığıyla bilinen gazeteler, "İki taraf için de iyi bir anlaşma" yorumunu yaptı. Ayhan, geçen sezon 6 maçta oynamış ve 1 gol atmıştı.