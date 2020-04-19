Kaan Ayhan: 'Bir gün Türkiye'de oynamak isterim'

Milli oyuncu Kaan Ayhan, transfer ve milli takım için açıklamalarda bulundu.2 HAFTADIR ANTRENMANLARA ÇIKIYORUZ"Umarım hepimiz bu zor dönemi en iyi şekilde atlatırız. 2 haftadır antrenmanlara çıkıyoruz. O yüzden normal hayata geri dönüyoruz gibi.BAZI TÜRK KULÜPLERİYLE GÖRÜŞMELER OLDUMilli futbolcu "Geçmişte Türk takımlarından transfer teklifi aldın mı?" sorusuna "Teklif gelmedi ama görüşmeler oldu. Bazı kulüplerle görüşmeler oldu ama resmi bir teklif olmadığı için transferim söz konusu olmadı. Bir gün Türkiye'de oynamak isterim."MİLLİ TAKIM'I SEÇMEMDEKİ EN BÜYÜK ETKEN FATİH TERİMTürkiye Milli Takımı'nı seçmesinde en büyük etkenin Fatih Terim olduğunu söyleyen Ayhan, "Fatih hoca potansiyelimin yüksek olduğunu düşünüyordu ve bunu bize iletti. İlk önce Ümit Milli Takım'a çağrıldım, ardından A Milli Takım'a yükseldim." dedi.EN İYİ ARKADAŞIM KENAN KARAMANSadece milli takımda değil kulüpte de en iyi anlaştığım kişi takım arkadaşım Kenan Karaman. Liverpool manyağıydım küçükken. O hedef benim için iki üç adım ileride olabilir. Bir gün umarım o yerlere de geliriz.LEWA'NIN YAPAMADIĞI ŞEY YOKKesinlikle Lewandowski beni en çok zorlayan isim. Beceremediği iş yok. Hem fiziksel, hem de teknik anlamda çok üst düzey bir futbolcu. Şu zamana kadar en çok zorlandığım futbolcu Lewandowski.