Kaan Ayhan Beşiktaş'tan "euro" istedi, görüşmeler tıkandı!

Beşiktaş ile milli futbolcu Kaan Ayhan arasındaki görüşmelerin tıkanma sebebi belli oldu.

Haber; Hürriyet
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Kaan Ayhan Beşiktaş'tan 'euro' istedi, görüşmeler tıkandı!
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06 Temmuz 2021 11:06
Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte Kaan Ayhan talip olan Beşiktaş'ın milli oyuncunun transferde ağır hareket etmesinin nedeni belli oldu.

Kulübü Sassoulo'nun da siyah beyazlıların ilgisini doğruladığı Kaan Ayhan'ın ücretini Euro üzerinden istemesi nedeniyle görüşmelerin tıkandığı ifade edildi.

Transferde Türk futbolcu ile Türk Lirası üzerinde anlaşma kararı aldıklarını belirten Beşiktaşlı yöneticiler 27 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili olarak "Kaan Ayhan Türk Lirası olarak anlaşmayı kabul ederse renklerimize katarız" yorumunu yaptılar.




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