Kaan Ayhan, Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı

Ara transfer döneminde yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ilk olarak stoper bölgesindeki sıkıntıyı çözmek istiyor. Bu mevkii için listenin ilk sırasındaki isim ise sezon başında da gündeme gelen Kaan Ayhan. Ancak 28 yaşındaki stoperin transfer hikayesi tam bir yılan hikayesine dönmüş durumda.



TAKSİDE SICAK BAKMADILAR



Kaan için önce 4 milyon, hemen ardından 5 milyon euro isteyen; son dönemde ise bu rakamı 6 milyon euro'ya yükselten Çizme ekibi; daha önce bu rakamın taksitler halinde ödenmesine onay verirken, şimdi ise hepsini peşin olarak istedi.



Yaşanan bu gelişme üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe cepheleri bu transferde bekleme kararı aldı. Beşiktaş yönetimi ise tecrübeli oyuncuyu kaçırmamak için görüşmelere devam etti. Kara Kartal Sassuolo'ya 6 milyon euroyu uzun taksitler ve bonuslarla ödemeyi teklif etti.



GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI



İtalyan kulübü bunu düşünmek için süre isterken bu kez de Kaan Ayhan senelik ücretine zam yaptı. Sassuolo'da yıllık 850 bin euro kazanan başarılı stoper, taliplilerinin çok olması nedeniyle senelik ücret olarak 2 milyon euro istedi. Oyuncunun rakamını iki katından fazla istemesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı. Başkan Çebi, "Bu rakamlara çıkarsak, tüm dengeleri bozarız. Takviye yaparak güçlenelim derken takım içindeki huzuru bozduramam" dilerek, o da transferi askıya ald





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