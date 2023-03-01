Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı isimlerden Kaan Ayhan'a teknik ekipten tam not geldi.
Okan Buruk'un Kaan'ın formayı giydiği ilk günden bu yana performansını çok beğendiği ve ligde kendisine daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.
BONSERVİSİ ALINACAK
Galatasaray Yönetimi, tecrübeli savunmacının bonservisini de Sassuolo'dan kesin olarak almaya karar verdi.
Okan Buruk'un Kaan'ın formayı giydiği ilk günden bu yana performansını çok beğendiği ve ligde kendisine daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.
BONSERVİSİ ALINACAK
Galatasaray Yönetimi, tecrübeli savunmacının bonservisini de Sassuolo'dan kesin olarak almaya karar verdi.