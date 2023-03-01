Kaan Ayhan'a tam not!

Galatasaray'da yeni transferlerden Kaan Ayhan, teknik ekipten tam not aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Kaan Ayhan'a tam not!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2023 13:31
Kaan Ayhan
Kaan Ayhan
Galatasaray
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı isimlerden Kaan Ayhan'a teknik ekipten tam not geldi.

Okan Buruk'un Kaan'ın formayı giydiği ilk günden bu yana performansını çok beğendiği ve ligde kendisine daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.

BONSERVİSİ ALINACAK

Galatasaray Yönetimi, tecrübeli savunmacının bonservisini de Sassuolo'dan kesin olarak almaya karar verdi. 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

EN ÇOK OKUNANLAR

TÜMÜ