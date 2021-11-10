Kaan Ayhan: '6 puanın şart olduğunu biliyoruz'

A Milli Takım'da Kaan Ayhan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.



"DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK İSTİYORUZ"



Cebelitarık ve Karadağ karşılaşmalarını kazanmak istediklerini söyleyen Kaan, "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz, bu yolda önemli bir adım atmak istiyoruz. Bunun için de 6 puanın şart olduğunu biliyoruz. İnşallah bunu başarırız. Hocayla toplamda 2 hafta beraber çalışıyoruz. Daha derinlere, detaylara pek giremedik. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bir özgüven kaybı oldu. Ancak bu bizi etkilememeli. Maçlarda aldığımız skorlar bu yönde çok önemli." ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde maçlara iyi hazırlandıklarını söyleyen başarılı futbolcu, "Cebelitarık ile oynanan ilk maçta biz biraz zorlaştırmıştık. Kaçan gollerle, penaltılarla biz zorlaştırdık. Hoca bizi iyi hazırlıyor o maça. Arka planda Karadağ maçı da var, onu da düşünüyoruz. Bu hafta sonu 3 puanla ayrılıp, o özgüvenle Karadağ'a gitmek istiyoruz." dedi.



"OYNAMADIĞIM İÇİN MUTSUZUM"



Takımı Sassuolo'da oynamadığı için mutsuz olduğunu söyleyen savunma oyuncusu, "Ben her maçta yüzde 100'ünü veren bir oyuncuyum. Rakibin ismi ya da ülkenin büyüklüğü önemli değil. Norveç ile Hollanda karşılaşacak. Onların üstündeki baskıyı arttırmak için üç puan şart. Ben de evde oturduğumda oynayıp, oynamadığımı düşünüyorum. O takımda oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum. Bu konuda mutsuzum. Bunu hocam da biliyor, kulüp de biliyor." şeklinde konuştu.



Transfer döneminde kendisi için bir değişiklik olup olmayacağına yanıt veren 27 yaşındaki futbolcu, "Bilmiyorum, pek bu konularla ilgili kendime vakit ayıramadım ama hayırlısı olur inşallah." diye konuştu.





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