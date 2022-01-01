Kaan Ayhan: ''6-1'lik maçın rövanşı oldu''

"Biraz zor oldu ama beklediğimiz bir sonuç oldu. İsterdik ki maçı daha rahat geçirelim ama Avusturya turnuvanın zorlu bir rakibiydi.'' dedi.

Mutlu olduklarını dile getiren Kaan, ''Çeyrek finale çıktığımız için mutluyuz. Utanacak bir şey yok. Futbolcu olarak en iyi performansımızı vermek için sahaya çıkıyoruz. Bu oyunun üzerine koymamız gerekiyor. En zor rakibe karşı hak ederek kazandık." ifadelerini kullandı.

Mert Günok ve Merih Demiral'e de yorum yapan yıldız isim, "Mert Günok'un kurtarışı gerçekten inanılmazdı. Merih Demiral de bugün hak ettiği bir maç çıkardı." yorumunu yaptı.