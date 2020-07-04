'Kaan Ayhan, 3 sene önce Galatasaray'a imza atmıştı'

FIFA menajeri Ceylan Çalışkan, Takım Oyunu programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Çalışkan, transferin gözde isimlerinden Kaan Ayhan ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. A Milli futbolcunun serbest kalma bedelinin 2 milyon Euro olduğunu söyledi.



A Spor'a konuşan Ceylan Çalışkan, "Takımı küme düştüğü için Kaan Ayhan'ın çıkış maddesi 2 milyon euro. A Milli Takım'da oynayan disiplinli bir oyuncu. Bundan 3 sene önce Bülent Tulun ve Cenk Ergün ile evine gitmiştik. Galatasaray adına Kaan ile anlaştık. Sonra yönetim değişti olmadı. Yoksa Kaan Ayhan 3 sene önce Galatasaray'a geliyordu. Şu an Düsseldorf da düştü, onu alan çok iyi bir iş yapmış olur" ifadelerini kullandı.



Kaan Ayhan ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ciddi şekilde adı geçiyor. Bu sezon 34 maça çıkan Kaan, 2 gol atıp 3 asist yaptı.



