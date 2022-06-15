Kaan 5, Hakan 16. golünü kaydetti

UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiğimiz maçta takımın 2. golünü kaydeden Hakan Çalhanoğlu, milli formayla 16, ilk golümüzü kaydeden Kaan Ayhan ise 5. golünü kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kaan 5, Hakan 16. golünü kaydetti
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15 Haziran 2022 00:42
UEFA Uluslar C Ligi'nde ilk golüne imza atan Kaan Ayhan milli formayla 5. golüne ulaştı.

Takımın 2. golünü filelere gönderen Hakan Çalhanoğlu grupta ikinci, milli formayla ise 16. golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine oyuna giren Tiago Çukur milli formayı ilk kez giydi.

Ay-yıldızlılar maçtan sonra kendilerini destekleyen taraftarları selamladı.

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