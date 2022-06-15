Kaan 5, Hakan 16. golünü kaydetti

UEFA Uluslar C Ligi'nde ilk golüne imza atan Kaan Ayhan milli formayla 5. golüne ulaştı.
Takımın 2. golünü filelere gönderen Hakan Çalhanoğlu grupta ikinci, milli formayla ise 16. golünü kaydetti.
Karşılaşmanın 84. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine oyuna giren Tiago Çukur milli formayı ilk kez giydi.
Ay-yıldızlılar maçtan sonra kendilerini destekleyen taraftarları selamladı.
Takımın 2. golünü filelere gönderen Hakan Çalhanoğlu grupta ikinci, milli formayla ise 16. golünü kaydetti.
Karşılaşmanın 84. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine oyuna giren Tiago Çukur milli formayı ilk kez giydi.
Ay-yıldızlılar maçtan sonra kendilerini destekleyen taraftarları selamladı.
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