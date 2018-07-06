Juventus'un yeni transferini Ronaldo sandılar

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Juventus ile anlaştığı yönündeki haberler son birkaç gündür gündemde sıkça yer alıyor. 33 yaşındaki Ronaldo ile Juventus'un yıllığı 30 milyon Euro civarında bir paraya 4 yıllık bir anlaşmaya imza attığı iddiaları futbol kamuoyunda manşetlere taşındı. Bu dedikoduların yoğunlukta olduğu dönemde, Juventus kulübünün bulunduğu Torino kentinde ilginç bir olay yaşandı.Juventus'un Genoa'dan yeni transferi olan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Torino havalimanında şapka ve güneş gözlüğü ile yürürken Cristiano Ronaldo zannedilip yoğun ilgiye maruz kaldı. Birçok Juvnetus taraftarı Izzo'nun fotoğrafını çekip, "Ronaldo Torino'da" başlığıyla oyuncunun havalimanında çekilen fotoğraflarını sosyal medyaya yükledi.Gözlük ve şapka altında Cristiano Ronaldo'ya benzeyen Izzo'nun bu fotoğrafları sosyal medyada büyük heyecan yarattı. Fakat kısa süre içinde, dikkatli taraftarlar Izzo'nun dövmelerini görüp fotoğraftaki kişinin Ronaldo olmadığını anladı.