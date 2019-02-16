Juventus'un yarısından fazlası Cristiano Ronaldo!

rüzgarıda sürüyor! Serie A ekibinin Portekizli yıldızı, çarpıcı bir istatistiğe imza attı.Ronaldo, bu sezon Juventus'un tüm kulvarlarda attığı gollerine yarısından fazlasına etki etti.Juventus takım halinde Serie A'da 52, Şampiyonlar Ligi'nde 9, İtalya Süper Kupası'nda 1, İtalya Kupası'nda 2 gol olmak üzere toplam 64 gol attı.Cristiano Ronaldo ise İtalyan ekibinin formasıyla bu sezon çıktığı 31 maçta 21 gol, 12 asistle 33 gole doğrudan etki yaptı.