Sezon başındakadrosuna katan Juventus, bir kez daha Madrid ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.Juventus, Cristiano Ronaldo'nun birlikte forma giymek istediğiiçin Real Madrid'e yapacağı teklifi hazırladı.İtalya basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus, Marcelo için 45 milyon euroyu gözden çıkardı.Haberde; Torino ekibinin, Marcelo'ya ise yıllık 12 milyon euro teklif edeceği belirtildi.Real Madrid ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.