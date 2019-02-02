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Juventus'un Marcelo planı belli oldu! Teklif...

Juventus, Real Madrid'in sol beki Marcelo'yu sezon sonunda kadrosuna katmak için 45 milyon euroyu gözden çıkardı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus'un Marcelo planı belli oldu! Teklif...
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02 Şubat 2019 05:27
Sezon başında Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Juventus, bir kez daha Madrid ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Juventus, Cristiano Ronaldo'nun birlikte forma giymek istediği Marcelo için Real Madrid'e yapacağı teklifi hazırladı.

45 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İtalya basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus, Marcelo için 45 milyon euroyu gözden çıkardı.

Haberde; Torino ekibinin, Marcelo'ya ise yıllık 12 milyon euro teklif edeceği belirtildi.

Real Madrid ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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