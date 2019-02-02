Sezon başında Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Juventus, bir kez daha Madrid ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Juventus, Cristiano Ronaldo'nun birlikte forma giymek istediği Marcelo için Real Madrid'e yapacağı teklifi hazırladı.
45 MİLYON EUROLUK TEKLİF
İtalya basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus, Marcelo için 45 milyon euroyu gözden çıkardı.
Haberde; Torino ekibinin, Marcelo'ya ise yıllık 12 milyon euro teklif edeceği belirtildi.
Real Madrid ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
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Juventus, Cristiano Ronaldo'nun birlikte forma giymek istediği Marcelo için Real Madrid'e yapacağı teklifi hazırladı.
45 MİLYON EUROLUK TEKLİF
İtalya basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus, Marcelo için 45 milyon euroyu gözden çıkardı.
Haberde; Torino ekibinin, Marcelo'ya ise yıllık 12 milyon euro teklif edeceği belirtildi.
Real Madrid ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın