Juventus'u savunmacıları sırtladı: 3-1!

İtalya Ligi Serie A'da 32. hafta karşılaşmasında Juventus, Parma'yı ağırladı.



Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele, Juventus'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43. ve 47. dakikalarda Alex Sandro ile 68. dakikada Matthijs de Ligt attı. Parma'nın tek sayısını ise 25. dakikada Brugman kaydetti.



Bu sonucun ardından Juventus, puanını 65'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Parma ise 19. sırada yer buldu.



Juventus, gelecek hafta Fiorentina deplasmanına konuk olacak. Parma ise Crotone'u ağırlayacak.



