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Juventus'tan sürpriz Marcelo hamlesi!

Sezon başında Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu transfer eden Juventus, şimdi de Marcelo'nun peşine düştü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus'tan sürpriz Marcelo hamlesi!
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01 Kasım 2018 17:58
İtalya Serie A'nın lideri Juventus, transferde büyük bir sürprize hazırlanıyor. Real Madrid'in Brezilyalı sol beki Marcelo'yu transfer etmek isteyen Juventus, bu transfer için takasta Alex Sandro'yu kullanmayı düşünüyor.

İtalyan Tuttosport gazetesinin iddiasına göre Marcelo - Alex Sandro takasını düşünen Juventus, sözleşmesine zam yapılmasını isteyen Sandro'yu göndererek Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor.

RONALDO İLE YAKIN ARKADAŞ

Marcelo'nun Cristiano Ronaldo ile yakın dost olmasını da avantaja çevirmek isteyen Juventus'un yakın zamanda girişimlere başlayacağı belirtildi.

3 sezon önce 26 milyon euroya Porto'dan Juventus'a transfer olan Brezilyalı sol bek Alex Sandro'nun ismi sezon başında da ciddi bir şekilde PSG ile anılmıştı.

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