İtalya Serie A'nın lideri, transferde büyük bir sürprize hazırlanıyor. Real Madrid'in Brezilyalı sol bekiyu transfer etmek isteyen Juventus, bu transfer için takasta'yu kullanmayı düşünüyor.İtalyan Tuttosport gazetesinin iddiasına göre Marcelo - Alex Sandro takasını düşünen Juventus, sözleşmesine zam yapılmasını isteyen Sandro'yu göndererek Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor.Marcelo'nun Cristiano Ronaldo ile yakın dost olmasını da avantaja çevirmek isteyen Juventus'un yakın zamanda girişimlere başlayacağı belirtildi.3 sezon önce 26 milyon euroya Porto'dan Juventus'a transfer olan Brezilyalı sol bek Alex Sandro'nun ismi sezon başında da ciddi bir şekilde PSG ile anılmıştı.