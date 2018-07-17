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Juventus'tan Ronaldo'nun ardından 2. sürpriz: Zinedine Zidane!

Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Juventus, Zinedine Zidane'ı da "danışmanlık" göreviyle yönetime katıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus'tan Ronaldo'nun ardından 2. sürpriz: Zinedine Zidane!
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17 Temmuz 2018 15:28
Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak yaz döneminin en büyük transferini gerçekleştiren Juventus, büyük bir sürpriz daha yapmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino ekibi, Real Madrid'deki teknik direktörlük görevinden ayrılan Zinedine Zidane ile "danışmanlık" için anlaşmaya vardı.

Fransız teknik adamın, sportif direktör Fabio Paratici ile birlikte takımın yapılanmasında söz sahibi olacağı kaydedildi.

2016-2018 yılları arasında Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapan Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından sürpriz şekilde görevinden ayrılmıştı.



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