Juventus'tan 'resmi' Bonucci ve Higuain açıklaması!

"BONUCCI'NİN DÖNMEK İSTEDİĞİNİ BİZE İLETTİLER"

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Juventus CEO'su Giuseppe Marotta, Gonzalo Higuain için ne Chelsea'den ne de Milan'dan teklif almadıklarını söyledi.Marotta, "Higuan ile ilgili gelişmeleri takip ediyorum. Fakat, Chelsea ve Milan'dan bize gelen bir teklfi yok. Sadece söylentiler var. Gonzalo, bizim için hala çok önemli bir oyuncu. Açıkçası, kadroda daha fazla rekabet olacağı bir gerçek. Hücum hattımızı korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Bonucci'nin dönme ihtimaliyle ilgili Milan Sportif Direktörü Leonardo'nun sözleri hatırlatılan Marotta, "Tüm bunlar açıklandı. Çünkü, Leonardo ile bir görüşme gerçekleştirdik. Orada karşılıklı fikir alışverişi oldu. Bize Bonucci'nin isteğinden bahsetti. Juventus'a dönmek istediğini söyledi. Şimidilik durum böyle." cevabını verdi.Takımlarının hedefinin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu söyleyen Beppe Marotta, "Cristiano'nun gelişiyle birlikte kendimizden beklentiler arttı. Şampiyonlar Ligi'nde iyi iş çıkarmak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.