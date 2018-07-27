  •  
    Gomis'ten olay cevap; "Bu sizin sorununuz..."
  •  
    Alex transferde devrede 'F.Bahçe'ye gitmelisin...'
  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..
  •  
    Transfere evet dedirten dev rapor; "15'e gider..."
  •  
    Fener'e yeni wonderkid! Transferde sürpriz isim

Juventus'tan 'resmi' Bonucci ve Higuain açıklaması!

Juventus CEO'su Beppe Marotta, Gonzalo Higuain ve Leonardo Bonucci transferleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus'tan 'resmi' Bonucci ve Higuain açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2018 13:36
Juventus CEO'su Giuseppe Marotta, Gonzalo Higuain için ne Chelsea'den ne de Milan'dan teklif almadıklarını söyledi.

Marotta, "Higuan ile ilgili gelişmeleri takip ediyorum. Fakat, Chelsea ve Milan'dan bize gelen bir teklfi yok. Sadece söylentiler var. Gonzalo, bizim için hala çok önemli bir oyuncu. Açıkçası, kadroda daha fazla rekabet olacağı bir gerçek. Hücum hattımızı korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BONUCCI'NİN DÖNMEK İSTEDİĞİNİ BİZE İLETTİLER"

Bonucci'nin dönme ihtimaliyle ilgili Milan Sportif Direktörü Leonardo'nun sözleri hatırlatılan Marotta, "Tüm bunlar açıklandı. Çünkü, Leonardo ile bir görüşme gerçekleştirdik. Orada karşılıklı fikir alışverişi oldu. Bize Bonucci'nin isteğinden bahsetti. Juventus'a dönmek istediğini söyledi. Şimidilik durum böyle." cevabını verdi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Takımlarının hedefinin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu söyleyen Beppe Marotta, "Cristiano'nun gelişiyle birlikte kendimizden beklentiler arttı. Şampiyonlar Ligi'nde iyi iş çıkarmak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için