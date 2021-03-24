Juventus'tan Pirlo ve Ronaldo için flaş açıklamalar

Juventus Başkan Yardımcısıve'nun İtalyan ekibinde kalacağı konusunda iddialı açıklamalar yaparken,'nın geleceği hakkında net konuşmaktan kaçındı.Andre Pirlo, Juventus'un evinde Benevento'ya 1-0 yenilmesinin ardından ağır şekilde eleştirildi. Başkan Andrea Agnelli ile kavga eden Pirlo'nun görevden alınacağı öne sürülürken, Nedved'den farklı bir açıklama geldi.Nedved "" sözleriyle, 41 yaşındaki teknik adamın arkasında olacaklarını belirtti.Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e döneceği yönündeki iddialara da cevap veren Juventus'un efsane futbolcusu ve şimdilerin yöneticisi Nedved "" dedi.Sözleşmesi 2020 yılında bitecek Paulo Dybala hakkında da konuşan Nedved, "" ifadelerini kullandı.