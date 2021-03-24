Juventus'tan Pirlo ve Ronaldo için flaş açıklamalar

Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, Andrea Pirlo ve Cristiano Ronaldo'nun İtalyan ekibinde kalacağı konusunda iddialı açıklamalar yaparken, Paulo Dybala'nın geleceği hakkında net konuşmaktan kaçındı.
Andre Pirlo, Juventus'un evinde Benevento'ya 1-0 yenilmesinin ardından ağır şekilde eleştirildi. Başkan Andrea Agnelli ile kavga eden Pirlo'nun görevden alınacağı öne sürülürken, Nedved'den farklı bir açıklama geldi.
"PIRLO İLE DEVAM EDİYORUZ"
Nedved "Andre Pirlo, gelecek sezon da Juventus'un teknik direktörü olacak. Buna %100 eminim. Onunla bir proje evliliği yaptık ve zorluklar olacağını biliyorduk. Sakin davranıyoruz, Pirlo harika bir teknik adam olmak için her şeye sahip." sözleriyle, 41 yaşındaki teknik adamın arkasında olacaklarını belirtti.
"CRISTIANO RONALDO KALACAK"
Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e döneceği yönündeki iddialara da cevap veren Juventus'un efsane futbolcusu ve şimdilerin yöneticisi Nedved "Bana kalırsa Ronaldo ayrılmayacak. Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi var ve bence kalacak. Daha sonra neler olacağını göreceğiz. Cristiano Ronaldo 120 maçta 100'den fazla gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde sürükledi. Dışarıdan öyle gözükmeyebilir ama oldukça kolay bir adam. Muazzam yetenek ve çalışmayla harika yerlere gelmiş bir futbolcu." dedi.
DYBALA İÇİN AÇIK KAPI!
Sözleşmesi 2020 yılında bitecek Paulo Dybala hakkında da konuşan Nedved, "Onu özledik. Bu yıl sanırım bizle 800 dakikadan daha az oynadı. Eğer Dybala olsaydı, bazı hedeflerimizden uzaklaşmazdık ve bize güç katardı. Bir yıl daha sözleşmesi var. Ancak Juventus transfer pazarında herkes için her teklifi değerlendirebilir." ifadelerini kullandı.
Andre Pirlo, Juventus'un evinde Benevento'ya 1-0 yenilmesinin ardından ağır şekilde eleştirildi. Başkan Andrea Agnelli ile kavga eden Pirlo'nun görevden alınacağı öne sürülürken, Nedved'den farklı bir açıklama geldi.
"PIRLO İLE DEVAM EDİYORUZ"
Nedved "Andre Pirlo, gelecek sezon da Juventus'un teknik direktörü olacak. Buna %100 eminim. Onunla bir proje evliliği yaptık ve zorluklar olacağını biliyorduk. Sakin davranıyoruz, Pirlo harika bir teknik adam olmak için her şeye sahip." sözleriyle, 41 yaşındaki teknik adamın arkasında olacaklarını belirtti.
"CRISTIANO RONALDO KALACAK"
Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e döneceği yönündeki iddialara da cevap veren Juventus'un efsane futbolcusu ve şimdilerin yöneticisi Nedved "Bana kalırsa Ronaldo ayrılmayacak. Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi var ve bence kalacak. Daha sonra neler olacağını göreceğiz. Cristiano Ronaldo 120 maçta 100'den fazla gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde sürükledi. Dışarıdan öyle gözükmeyebilir ama oldukça kolay bir adam. Muazzam yetenek ve çalışmayla harika yerlere gelmiş bir futbolcu." dedi.
DYBALA İÇİN AÇIK KAPI!
Sözleşmesi 2020 yılında bitecek Paulo Dybala hakkında da konuşan Nedved, "Onu özledik. Bu yıl sanırım bizle 800 dakikadan daha az oynadı. Eğer Dybala olsaydı, bazı hedeflerimizden uzaklaşmazdık ve bize güç katardı. Bir yıl daha sözleşmesi var. Ancak Juventus transfer pazarında herkes için her teklifi değerlendirebilir." ifadelerini kullandı.