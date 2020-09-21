Juventus'tan paket transfer: Dzeko, Morata

Juventus, Edin Dzeko ve Alvaro Moratta'nın transferi için resmen devreye girdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Juventus'tan paket transfer: Dzeko, Morata
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21 Eylül 2020 16:18
İtalya Serie A takımlarından Juventus, Higuain'in vedasının ardından iki flaş hamle yapmaya hazırlanıyor. Luis Suarez'in transfer sürecinin iptal olmasının ardından harekete geçen Juventus, öncelikli olarak Edin Dzeko'nun transferi için Roma ile görüştü. Roma ile 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan Juventus kısa bir süre içerisinde bu transferi de açıklayacak.

Juventus futbol direktörü Paratici de Edin Dzeko transferi hakkında konuştu ancak Bosnalı forvetten sonra bir forvet transferi daha yapabileceklerinin sinyalini verdi;

"Dzeko? Bir forvete ihtiyacımız var, bunun için çalışıyoruz. Hedefler arasında sadece Dzeko yok"

Paratici'nin söz ettiği "hedeflerden" bir diğeri de Alvaro Moratta.. Atletico Madrid ile görüşmelere başlayan Juventus, İspanyol forvet için 10 milyon euro kiralama bedeli ve 45 milyon euro da serbest kalma bedeli teklif etti.



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