🇹🇷Cagliari karşısında Merih Demiral'ın performansı



⚽️94 kez topla buluşma

⚙️%99 Başarılı pas

🔦3/4 Başarılı uzun pas

⚔️1/2 Kayarak müdahale

🙅‍♂️10 İkili mücadele başarısı

🥅1 Şutu direkten döndü

🎯1 Asist pic.twitter.com/XSqZaeZx3U



— Sporx (@sporx) November 21, 2020

Juventus'un sportif direktörü Fabio Paratici, A Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın geleceğinin Juventus'ta olduğunu açıkladı.Merih Demiral'ın ağır bir sakatlık dönemini geride bıraktığını ve takıma büyük bir enerji vererek geri döndüğünü ifade eden Paratici, "Merih Demiral için sezon başında da büyük teklifler aldık ancak bu süreçteki tavrımız net. Merih bizim gelecek planlarımız arasında yer alıyor ve Juventus'a verdiği enerji tam da bizim aradığımız gibiedi.Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Paratici, "Cristiano bizimle kalacak. Her zaman transfer söylentileri çıkıyor ve biz artık bunu normal karşılıyoruz. Ne Cristiano'nun ne de Juventus kulübünün transfer süreci hakkında bir kararı yok. Cristiano'nun geleceği Juventus'ta olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.