Juventus'tan 'maske' satışı kararı

Juventus resmi sitesinden yaptığı açıklamada, maske satışına başlanacağını açıkladı.

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Juventus'tan 'maske' satışı kararı
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25 Mayıs 2020 13:32
İtalya devi Juventus, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 10 Haziran'dan itibaren maske satışına başlanacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; yetişkin sürüm için maske fiyatı 6.90 avro, çocuklar için ise 5.90 avro olacak.

Benzer bir girişimin ülkemizdeki kulüpler tarafından da yapılması bekleniyor. Bu konuda geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın bir adım attığı da iddia edildi.





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