Juventus'tan Marcelo içi çılgın plan

RONALDO ARACI OLACAK

İtalya Serie A devi Juventus, yaz transfer döneminde Real Madrid'den Marcelo'yu kadrosuna katmak için planını hazırladı.İspanyol medyasında yer alan habere göre Juventus, yaz transfer döneminde Marcelo için Real Madrid'e 40 milyon euroluk transfer teklifinde bulunacak.Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre, Max Allegri, Marcelo içinverilmesi için onayı verdi.Öte yandan eski takım arkadaşı Marcelo ile yeniden buluşmak istediğini her seferinde dile getiren Ronaldo, bu transferde aracı olarak kullanılacak. Portekizli yıldız, gerek Madrid temsilcileriyle, gerekse Marcelo ile ikna konuşmaları yapacak.