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Juventus'tan Marcelo içi çılgın plan

Juventus, Cristiano Ronaldo'nun ardından Real Madrid'den bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus'tan Marcelo içi çılgın plan
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03 Şubat 2019 16:45
İtalya Serie A devi Juventus, yaz transfer döneminde Real Madrid'den Marcelo'yu kadrosuna katmak için planını hazırladı.

İspanyol medyasında yer alan habere göre Juventus, yaz transfer döneminde Marcelo için Real Madrid'e 40 milyon euroluk transfer teklifinde bulunacak.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre, Max Allegri, Marcelo için 12 milyon euroluk maaş verilmesi için onayı verdi.

RONALDO ARACI OLACAK

Öte yandan eski takım arkadaşı Marcelo ile yeniden buluşmak istediğini her seferinde dile getiren Ronaldo, bu transferde aracı olarak kullanılacak. Portekizli yıldız, gerek Madrid temsilcileriyle, gerekse Marcelo ile ikna konuşmaları yapacak.

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