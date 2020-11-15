Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu için takas planı

İtalya Serie A devleri Inter ve Juventus milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu için takas planı
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15 Kasım 2020 17:48
Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, futbola verilen pandemi arasından sonraki başarısıyla dünyanın dikkatini çekti. Sözleşmesi sezon sonunda biten oyuncu için dev kulüpler harekete geçti.

İtalya Serie A devleri Inter ve Juventus milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu için takas formülünü devreye sokmak istiyor.

MILAN'LA GÖRÜŞME TIKANDI

Orta saha oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek ve Milan'la yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Yıllık 2.5 milyon avro kazanan Hakan Çalhanoğlu, 5-6 milyon avro bandında yıllık ücret talep ediyor.

Tuttosport'un haberine göre; Juventus, Hakan Çalhanoğlu için Federico Bernardeschi'yi takasta kullanmak istiyor.

A Milli oyuncumuz bu sezon Milan formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.



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