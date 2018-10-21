Juventus'tan Emre Can açıklaması!

İtalya Serie A takımlarından Juventus, Emre Can'ın tiroidinde nodül tespit edildiğini açıkladı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada detaylı kontrollerin yapılmasının ardından gerek duyulursa ameliyat edileceği belirtildi.
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 kez Juventus forması giyerken 1 asist yapmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada detaylı kontrollerin yapılmasının ardından gerek duyulursa ameliyat edileceği belirtildi.
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 kez Juventus forması giyerken 1 asist yapmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın