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Juventus'tan Emre Can açıklaması!

Juventus, Emre Can'ın tiroidinde nodül tespit edildiğini ve detaylı kontrollerin yapılmasının ardından gerek duyulursa ameliyat edileceğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus'tan Emre Can açıklaması!
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21 Ekim 2018 18:39
İtalya Serie A takımlarından Juventus, Emre Can'ın tiroidinde nodül tespit edildiğini açıkladı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada detaylı kontrollerin yapılmasının ardından gerek duyulursa ameliyat edileceği belirtildi.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 kez Juventus forması giyerken 1 asist yapmıştı.

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