Juventus'tan deplasmanda kritik galibiyet

İtalya Ligi'nde Juventus, Sampdoria deplasmanında iki golle kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Juventus'tan deplasmanda kritik galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2021 23:07
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Juventus, deplasmanda Sampdoria'yı 2-0 yendi.

Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan müsabakada Juventus, Sampdoria'ya konuk oldu.

Siyah-beyazlılar, 20. dakikada Federico Chiesa'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ilk yarısı, konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Aaron Ramsey ile bir gol daha bulan Juventus, sahadan 2-0 galip ayrıldı. 

Juventus, bu sonuçla puanını 39'a yükseltti. Bir maç eksiği bulunan siyah-beyazlı ekip, lider Milan'ın 7 puan gerisinde bulunuyor.

Sampdoria ise Juventus karşısında bu sezon 10'uncu yenilgisini yaşarken, 26 puanla 10. sırada yer aldı.

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta yedek kulübesinde yer alırken, karşılaşmada görev yapmadı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için