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Juventus'tan 2 yıllık yeni sözleşme teklifi

Juventus, 32 yaşındaki golcü oyuncu Mario Mandzukic'e yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus'tan 2 yıllık yeni sözleşme teklifi
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06 Ocak 2019 03:05
İtalya Serie A'nın lideri Juventus, iç transfer çalışmalarına da hız verdi. İtalyan devi Hırvat golcü Mario Mandzukic'in sözleşmesini uzatmak istiyor.

Juventus'un, Ocak ayında Mario Mandzukic ile görüşme yapacağı ve 2020'de bitecek olan sözleşmesini 2022'ye kadar uzatacağı belirtildi.

İtayan basınına göre, yönetim 2015'den bu yana forma giyen Mario Mandzukic'e sözleşme uzatıp kariyerini Juventus'ta bitirme teklifinde bulunacak.

32 yaşındaki Hırvat yıldız Mario Mandzukic bu sezon Juventus formasıyla 21 resmi maçta 9 gole imza attı.



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