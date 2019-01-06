İtalya Serie A'nın lideri, iç transfer çalışmalarına da hız verdi. İtalyan devi Hırvat golcü'in sözleşmesini uzatmak istiyor.Juventus'un, Ocak ayında Mario Mandzukic ile görüşme yapacağı ve 2020'de bitecek olan sözleşmesini 2022'ye kadar uzatacağı belirtildi.İtayan basınına göre, yönetim 2015'den bu yana forma giyen Mario Mandzukic'e sözleşme uzatıp kariyerini Juventus'ta bitirme teklifinde bulunacak.32 yaşındaki Hırvat yıldız Mario Mandzukic bu sezon Juventus formasıyla 21 resmi maçta 9 gole imza attı.