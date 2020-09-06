Juventus'ta Khedira sorunu: Alıcı yok

2015 yılında Juventus'a transfer edilen ve Allegri döneminde başarılı bir grafik çizen Khedira, son 2 sezondaki düşüşü sonrası takımda düşünülmüyor.
Torino ekibinden senelik net 6 milyon avro ücret alan oyuncu, 2018'de yeni sözleşmeye imza attıktan sonra deyim yerindeyse gözden kayboldu.
33 yaşındaki Khedira'nın sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Khedira, Alman Milli Takımı ile 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
Torino ekibinden senelik net 6 milyon avro ücret alan oyuncu, 2018'de yeni sözleşmeye imza attıktan sonra deyim yerindeyse gözden kayboldu.
33 yaşındaki Khedira'nın sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Khedira, Alman Milli Takımı ile 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanmıştı.