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Juventus'ta Cristiano Ronaldo çılgınlığı!

Juventus'un yeni transferi Crisitano Ronaldo'nun formaları her 30 saniyede bir satılıyor. İtalyan ekibi, sadece Ronaldo'nun forma satışlarıyla kulüp forma satış rekorunu kırdı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus'ta Cristiano Ronaldo çılgınlığı!
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06 Ağustos 2018 18:33
Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İtalyan taraftarlarında büyük heyecan yarattı.

İtalyan basınının haberine göre Juventus, bugüne kadar 55 bin Cristiano Ronaldo forması sattı. Geçen sezon toplamında 41 bin forma satan Juventus, sadece Ronaldo'nun forma satışlarıyla birlikte kulüp rekoru kırdı.

SADECE XXL FORMALAR KALDI

Juventus mağazalarında Cristiano Ronaldo formalarının tükendiği belirtilirken mağazada sadece az sayıda XXL boyutundaki formaların kaldığı kaydedildi.

Cristiano Ronaldo formalarının her 30 saniyede bir satıldığı ve bu satışlardan toplam 6.5 milyon euro kar edildiği iddia edildi.

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