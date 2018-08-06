Juventus'ta Cristiano Ronaldo çılgınlığı!

Real Madrid'den'a transfer olan, İtalyan taraftarlarında büyük heyecan yarattı.İtalyan basınının haberine göre Juventus, bugüne kadarCristiano Ronaldo forması sattı. Geçen sezon toplamında 41 bin forma satan Juventus, sadece Ronaldo'nun forma satışlarıyla birlikte kulüp rekoru kırdı.Juventus mağazalarında Cristiano Ronaldo formalarının tükendiği belirtilirken mağazada sadece az sayıda XXL boyutundaki formaların kaldığı kaydedildi.Cristiano Ronaldo formalarının her 30 saniyede bir satıldığı ve bu satışlardan toplam 6.5 milyon euro kar edildiği iddia edildi.