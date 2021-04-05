İtalya'da son 9 sezonu şampiyon bitiren ancak bu sezon Andrea Pirlo ile şampiyonluk yarışına 9 maç kala havlu atan Juventus, teknik direktör değişikliğini düşünüyor.



56 puanla dördüncü sırada bulunan ve aynı puana sahip Napoli'yle çok kritik bir maça çıkacak olan Juventus, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Zirvenin 12 puan gerisinde olan Juventus'ta başkan Andrea Agnelli, eski teknik direktör Massimiliano Allegri ile biraraya geldi.



TuttoSport'a göre; Başkan Agnelli ve eski teknik direktör Allegri, cumartesi günü Forte dei Marmi'de bir araya geldi. Bu görüşmede ikili gelecek planları ve sezonun gidişatı hakkında görüştü.



Agnelli'nin, Napoli maçında yaşanacak bir mağlubiyet sonrası Andrea Pirlo'yu görevden alacağı ve Allegri'yi bu koltuğa oturtacağı kaydedildi.



Bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenen Juventus, ligde ise zirveden 12 puanda uzakta kaldı.



