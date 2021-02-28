Juventus'a Ronaldo'nun golü yetmedi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Juventus, deplasmanda Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.



Verona'daki Marcantonio Bentegodi Stadı'nda, şampiyonluk adaylarından Juventus, ligin orta sıralarında yer alan Hellas Verona karşılaştı.



İlk yarısından gol sesi çıkmayan maçın 49. dakikasında Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçti.



Ev sahibi takım, 77. dakikada Antonin Barak ile skora dengeyi getiren golü attı: 1-1.



Başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlikle tamamladı.



Siyah-beyazlı takım, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 46'ya yükseltti. Juventus, maç eksiği bulunan lider Inter'in 7, ikinci sıradaki Milan'ın 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.



Hellas Verona ise 35 puanla 9. sırada bulunuyor.



Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca forma giydi.



Ligde bugün oynanan diğer karşılaşmalarda, Spezia ile Parma 2-2 berabere kalırken, Bologna sahasında ağırladığı Lazio'yu 2-0 yendi.







