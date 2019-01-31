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Juventus'a kupada büyük şok!

Son 4 sezonun İtalya Kupası şampiyonu Juventus, çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Kaynak: Sporx.com
Juventus'a kupada büyük şok!
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31 Ocak 2019 00:45
İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta taraftarı önünde Juventus'u konuk etti. Atalanta büyük bir sürpriz yaptı ve Juventus'u 3-0 yenmeyi başardı.

Atalanta bu sonuçla İtalya Kupası'nda yarı finale yükselirken, Son 4 sezonun İtalya Kupası şampiyonu Juventus, çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Atalanta'ya galibiyeti ve turu getiren golleri 37. dakikada Timothy Castagne, 39. dakikada ve 86. dakikada Duvan Zapata kaydetti.



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