İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta taraftarı önünde Juventus'u konuk etti. Atalanta büyük bir sürpriz yaptı ve Juventus'u 3-0 yenmeyi başardı.Atalanta bu sonuçla İtalya Kupası'nda yarı finale yükselirken, Son 4 sezonun İtalya Kupası şampiyonu Juventus, çeyrek finalde turnuvaya veda etti.Atalanta'ya galibiyeti ve turu getiren golleri 37. dakikada Timothy Castagne, 39. dakikada ve 86. dakikada Duvan Zapata kaydetti.