Juventus zorlu deplasmanda 3 puanı kaptı!

Serie A 11. hafta maçında Juventus, deplasmanda Fiorentina'yı Fabio Miretti'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Juventus zorlu deplasmanda 3 puanı kaptı!
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06 Kasım 2023 00:46
İtalya Serie A 11. hafta maçında Fiorentina ile Juventus karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus 1-0 kazandı. 

Juventus'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Fabio Miretti kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 28'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Fiorentina ise 17 puanda kaldı. 

Önümüzdeki lig haftasında Fiorentina, Bologna deplasmanına gidecek. Juventus sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.

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