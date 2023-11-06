İtalya Serie A 11. hafta maçında Fiorentina ile Juventus karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus 1-0 kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Fabio Miretti kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 28'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Fiorentina ise 17 puanda kaldı.
Önümüzdeki lig haftasında Fiorentina, Bologna deplasmanına gidecek. Juventus sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.
Juventus'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Fabio Miretti kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 28'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Fiorentina ise 17 puanda kaldı.
Önümüzdeki lig haftasında Fiorentina, Bologna deplasmanına gidecek. Juventus sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.