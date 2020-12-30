Juventus yeni forma anlaşmasını duyurdu

İtalyan devi Juventus, sponsorluk anlaşmasının devam ettiğini duyurdu.



Yapılan açıklamada Juventus'un Jeep firmasıyla olan forma göğüs sponsorluğunun 2024 yılına kadar devam edeceği duyurulurken anlaşmanın maddi boyutu da belli oldu. Juventus'un bu anlaşmadan yılda 45 milyon euroya ek olarak başarılara endeksli bonusları da alacağı ifade edildi.



Bu anlaşma ile birlikte Juventus ve Jeep firmasının işibirliği 2012-2013 sezonundan 2024 yılına kadar devam etmiş olacak.



