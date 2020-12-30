Juventus yeni forma anlaşmasını duyurdu

Juventus, Jeep firmasıyla forma göğüs sponsorluğu konusundaki anlaşmanın 2024 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Juventus yeni forma anlaşmasını duyurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2020 02:27
İtalyan devi Juventus, sponsorluk anlaşmasının devam ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada Juventus'un Jeep firmasıyla olan forma göğüs sponsorluğunun 2024 yılına kadar devam edeceği duyurulurken anlaşmanın maddi boyutu da belli oldu. Juventus'un bu anlaşmadan yılda 45 milyon euroya ek olarak başarılara endeksli bonusları da alacağı ifade edildi.

Bu anlaşma ile birlikte Juventus ve Jeep firmasının işibirliği 2012-2013 sezonundan 2024 yılına kadar devam etmiş olacak.



SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için