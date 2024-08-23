Juventus, Weston McKennie ile uzatıyor

Juventus, ismi sık sık transfer dedikoduları ile anılan 25 yaşındaki ABD'li orta sahası Weston McKennie için harekete geçti.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Weston McKennie ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.



2.5 MİLYON MAAŞ



Yapılan anlaşmada yıldız oyuncuyla 2026 yılına dek sürecek yeni bir kontratın imzalanacağı ve maaşınında 2.5 milyon euro olacağı belirtildi.



İtalyan devinin McKennie ile yaptığı anlaşmayı kısa süre içerisinde resmen açıklanması beklendiği aktarıldı.



JUVENTUS KARİYERİ



Siyah-beyazlılarda 134 maça çıkan McKennie, 13 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU