Juventus, Weston McKennie ile uzatıyor

Juventus, orta saha oyuncusu Weston McKennie'nin sözleşmesini 2026 yılına dek uzatmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Juventus, Weston McKennie ile uzatıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2024 15:56
Juventus, ismi sık sık transfer dedikoduları ile anılan 25 yaşındaki ABD'li orta sahası Weston McKennie için harekete geçti.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Weston McKennie ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.

2.5 MİLYON MAAŞ

Yapılan anlaşmada yıldız oyuncuyla 2026 yılına dek sürecek yeni bir kontratın imzalanacağı ve maaşınında 2.5 milyon euro olacağı belirtildi. 

İtalyan devinin McKennie ile yaptığı anlaşmayı kısa süre içerisinde resmen açıklanması beklendiği aktarıldı.

JUVENTUS KARİYERİ

Siyah-beyazlılarda 134 maça çıkan McKennie, 13 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery