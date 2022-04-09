Juventus Vlahovic'le 3 puanı aldı

Serie A'nın 32. haftasında Juventus, deplasmanda Cagliari'yi 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus Vlahovic'le 3 puanı aldı
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09 Nisan 2022 23:38
İtalya Serie A'nın 32. hafta maçında Juventus, deplasmanda Cagliari'ye konuk oldu.

Unipol Domus Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 2-1 kazanarak bir hafta aranın ardından galibiyete uzandı.

Karşılaşmada Joao Pedro'nun golüyle öne geçen Cagliari'ye De Ligt 45. dakikada cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Juventus gol arayışlarını pes etmeden sürdürerek 75. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle öne geçti ve galibiyete uzanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Juventus 62 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Cagliari ise 25 puanda kaldı.

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