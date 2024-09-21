Juventus ve Napoli'nin golsüz maçı!

İtalya Ligi'nde haftanın en önemli mücadelesinde Juventus ile Napoli golsüz berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Juventus ve Napoli'nin golsüz maçı!
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21 Eylül 2024 21:20
İtalya Ligi'nde 5. hafta maçında Juventus ile Napoli karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yılmaz maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Karşılaşmada Juventus ve Napoli savunmada hatalar yapmazken, iki takım toplamda 1'er kez isabetli şut çekebildi.

Bu beraberliğin ardından Napoli 10, Juventus 9 puana yükseldi.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Juventus, Genoa'ya konuk olacak. Napoli, Monza'yı ağırlayacak.

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