İtalya Serie A'nın 33. haftasında Juventus, deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya geldi.



Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Fiorentina'nın golünü 29. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic kaydetti. Juventus'un golü ise 46. dakikada Alvaro Morata'dan geldi.



Öte yandan Juventuslu milli futbolcumuz Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.



Bu skorla birlikte puanı 66 olan Juventus ligin 3. sırasında yer aldı. 34 puana ulaşan Fiorentina ise 14. sıraya yerleşti.



Serie A'da gelecek hafta Fiorentina, deplasmanda Bologna ile karşılaşacak. Juventus ise Udinese'ye konuk olacak.







