Juventus uzatmada tut biletini aldı

İtalya Kupası son 16 turunda Juventus ile Genoa karşı karşıya geldi.



Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmada normal süre 2-2 bitti. Uzatmalarda Juventus golü bularak maçı 3-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.



Maçın henüz 2. dakikasında Kulusevski Juventus'u öne geçirirken Morata 23. dakikada farkı ikiye çıkardı. 28. dakikaya gelindiğinde Czyborra farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.



İkinci yarıda Juventus oyuncu değişiklikleriyle tutmaya çalışırken 74. dakikada Melengoli'nin golüyle maça 2-2'lik eşitlik geldi ve karşılaşmada uzatmalara gidildi. Uzatma dakikalarında Rafia, 104. dakikada oluşan karambolde topa sert vurarak savunmanın da müdehalesine rağmen topu ağlara gönderdi ve 3-2'lik skorla Juventus bir üst tura yükseldi.



Öte yandan Milli oyuncumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı maçta 65 dakika sahada kaldı.



Juventus bir üst turda Sassuolo - SPAL maçının galibiyle karşılaşacak.



