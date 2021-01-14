Juventus uzatmada tut biletini aldı

İtalya Kupası son 16 turunda Juventus, sahasında Genoa'yı 2-2'nin uzatmalarında 3-2 mağlup etti ve tur atladı.

, Fotoğraf; EPA
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Juventus uzatmada tut biletini aldı
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14 Ocak 2021 01:17
İtalya Kupası son 16 turunda Juventus ile Genoa karşı karşıya geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmada normal süre 2-2 bitti. Uzatmalarda Juventus golü bularak maçı 3-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Maçın henüz 2. dakikasında Kulusevski Juventus'u öne geçirirken Morata 23. dakikada farkı ikiye çıkardı. 28. dakikaya gelindiğinde Czyborra farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda Juventus oyuncu değişiklikleriyle tutmaya çalışırken 74. dakikada Melengoli'nin golüyle maça 2-2'lik eşitlik geldi ve karşılaşmada uzatmalara gidildi. Uzatma dakikalarında Rafia, 104. dakikada oluşan karambolde topa sert vurarak savunmanın da müdehalesine rağmen topu ağlara gönderdi ve 3-2'lik skorla Juventus bir üst tura yükseldi.

Öte yandan Milli oyuncumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı maçta 65 dakika sahada kaldı.

Juventus bir üst turda Sassuolo - SPAL maçının galibiyle karşılaşacak.



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