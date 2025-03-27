Juventus'un yeni hissedarı: 'Jose Mourinho!'

Juventus'un yüzde 8'lik hisselerini satın alan Tether CEO'su Paolo Ardoino, teknik direktör olarak Jose Mourinho'yu görmek istediğini söyledi.



TeleLombardia'ya konuşan Ardoino, "Kulübün yeniden doğuşunu sağlamak istiyoruz. Benim sloganım 'Juventus'u yeniden muhteşem yapalım', Juve'yi geçmişteki ihtişamına geri döndürmek istiyoruz. Gelecekte yönetimle işbirliği yapmayı umuyoruz. Juventus'un hisselerini spekülasyonlar yapmak için almadık." dedi.



"MBAPPE'Yİ İSTİYORUM"



Doğduğundan beri Juventus taraftarı olduğunu belirten Ardoino, "Şu anda değerinin çok altında olan ama bize mutluluk verecek bir futbol kulübüne yatırım yaptık. Juventus'ta Mbappe'nin oynamasını istiyorum. Genç oyunculara da yatırımlar yapmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.



"ZIDANE VE DEL PIERO DÖNSÜN İSTERİM"



Juventus efsanelerini yeniden kulüpte görmek istediğini vurgulayan Ardoino, "Zidane ve Del Piero, ben çocukken en sevdiğim oyuncularda. Onları gelecekte tekrar Juventus'ta, kulübün içinde görmeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.



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Thiago Motta'nın yerine Igor Tudor'un teknik direktörlük görevine getirilmesini değerlendiren Ardoino, "Gerçekten çok iyimserim. Umarım Juventus, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşır. O zaman 'Jose Mourinho Juventus'un teknik direktörü olsun' demem. Ekonomik kaynak sıkıntımız yok." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



