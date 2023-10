Juventus'un hedefi Sancho

Manchester United'da kadro dışı kalan Jadon Sancho'ya İtalya'dan bir talip çıktı.



The Sun'da yer alan habere göre, Juventus'un, ara transfer döneminde İngiliz futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi.



JUVENTUS'UN PLANI



Ancak Juventus'un, 23 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinin yarısının Manchester United tarafından karşılanmasını beklediği ifade edildi. Torino ekibinin, bu talebinin karşılık bulması durumunda transferi gerçekleştirmek istediği aktarıldı.



Juventus'un, Sancho'yu ara transferde kiralık olarak kadrosuna katabilirse, sezon sonunda İngiliz yıldızın bonservisi için 70 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.



MANU UMUDUNU KESTİ



Manchester United'ın, başarılı kanat oyuncusundan tümüyle umudunu kestiği kaydedildi. Bu nedenle İngiliz ekibinin, Juventus'un maaş talebine karşı çıkmasının beklenmediği iddia edildi.



OLD TRAFFORD'DA GELECEĞİ YOK



Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag ile sorun yaşayan Sancho'nun, Old Trafford'daki kariyerinin kesin olarak bittiği ifade edildi.



GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR!



İngiliz futbolcu için ilk olarak eski takımı Borussia Dortmund'un adının geçtiği hatırlatıldı. Ancak Sancho'nun eski kulübüne geri dönmek istemediği ve İtalya'da kariyerine yeni bir başlangıç yapmak istediği vurgulandı.



85 MİLYON EURO ÖDENDİ



Manchester United, Jadon Sancho'yu 2021 yılında Borussia Dortmund'dan 85 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.